Трамп заявил о завершающем этапе конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что российско-украинский конфликт находится на завершающей стадии. Он подчеркнул, что не хочет брать на себя ответственность за боевые действия, которые не начались бы при его президентстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

«Нам предстоит наблюдать за развитием событий в течение примерно недели. Мы находимся на завершающем этапе»,— сказал Дональд Трамп в интервью The Atlantic.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что, если Москва и Киев не примут предложение Вашингтона по урегулированию конфликта, американская сторона выйдет из переговорного процесса. Дональд Трамп отмечал, что стороны близки к заключению сделки, и допускал достижение мира через неделю или две. Кремль называл неприемлемым попытку уложить сроки урегулирования в короткий временной срок.

О позиции США по конфликту — в материале «Ъ» «И ни друг, и ни враг, а Трамп».

Лусине Баласян