Трамп заявил о завершающем этапе конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что российско-украинский конфликт находится на завершающей стадии. Он подчеркнул, что не хочет брать на себя ответственность за боевые действия, которые не начались бы при его президентстве.
Фото: Leah Millis / Reuters
«Нам предстоит наблюдать за развитием событий в течение примерно недели. Мы находимся на завершающем этапе»,— сказал Дональд Трамп в интервью The Atlantic.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что, если Москва и Киев не примут предложение Вашингтона по урегулированию конфликта, американская сторона выйдет из переговорного процесса. Дональд Трамп отмечал, что стороны близки к заключению сделки, и допускал достижение мира через неделю или две. Кремль называл неприемлемым попытку уложить сроки урегулирования в короткий временной срок.
О позиции США по конфликту — в материале «Ъ» «И ни друг, и ни враг, а Трамп».