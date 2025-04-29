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Коммерсантъ FM
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Трамп заявил о завершающем этапе конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что российско-украинский конфликт находится на завершающей стадии. Он подчеркнул, что не хочет брать на себя ответственность за боевые действия, которые не начались бы при его президентстве.

Фото: Leah Millis / Reuters

Фото: Leah Millis / Reuters

«Нам предстоит наблюдать за развитием событий в течение примерно недели. Мы находимся на завершающем этапе»,— сказал Дональд Трамп в интервью The Atlantic.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что, если Москва и Киев не примут предложение Вашингтона по урегулированию конфликта, американская сторона выйдет из переговорного процесса. Дональд Трамп отмечал, что стороны близки к заключению сделки, и допускал достижение мира через неделю или две. Кремль называл неприемлемым попытку уложить сроки урегулирования в короткий временной срок.

О позиции США по конфликту — в материале «Ъ» «И ни друг, и ни враг, а Трамп».

Лусине Баласян

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