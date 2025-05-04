Трамп заявил о нежелании идти на третий президентский срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что по окончании второго срока на должности главы государства он не намерен баллотироваться повторно. В конце марта господин Трамп говорил, что «многие хотят» видеть его на третьем президентском сроке, несмотря на ограничения конституции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Дональд Трамп

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

«Я буду президентом восемь лет, я буду президентом два срока. Я всегда считал, что это очень важно… Многие продают кепки "Trump-2028". Но это не то, чего я хочу. Я хочу провести четыре замечательных года и передать это кому-то, в идеале великому республиканцу»,— сказал Дональд Трамп в интервью NBC News.

Президент США добавил, что у него не было официальных обсуждений по поводу выдвижения на новый срок. При этом он слышал «разные концепции» обхода действующих ограничений. В их числе выдвижение на пост президента вице-президента Джей Ди Вэнса, который после победы передаст полномочия Дональду Трампу.

Разговоры о возможном выдвижении Дональда Трампа на третий срок начались в марте, когда его компания Trump Organization начала продажу кепок с надписью «Trump-2028». На вопросы журналистов по поводу третьего срока президент США говорил, что ему нравится работать. Он также уточнял, что «существуют методы» обхода конституционного ограничения по двум срокам на посту президента.

22-я поправка к конституции США запрещает баллотироваться на пост главы Белого дома лицам, которые уже отслужили два президентских срока. Она была принята в 1944 году после того, как Франклин Рузвельт был избран на четвертый срок.

Петр Бузлаев