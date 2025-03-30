Трамп задумался о запрещенном Конституцией США третьем президентском сроке
Дональд Трамп не исключает, что будет баллотироваться на третий президентский срок. Об этом он рассказал по телефону телеканалу NBC News.
Дональд Трамп
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
22-я поправка к Конституции США запрещает баллотироваться на пост главы Белого дома лицам, которые уже отслужили два президентских срока. Она была принята в 1944 году после того, как Франклин Рузвельт был избран на четвертый срок. «Многие люди хотят, чтобы я это сделал. Но я, по сути, говорю им, что нам предстоит еще долгий путь, понимаете, это только начало работы администрации»,— заявил господин Трамп.
Несмотря на запрет, Дональд Трамп уверен, что у него получится обойти его. Он заявил, что «существуют методы», как обойти конституционный запрет. Какие именно способы, президент уточнять не стал.
Корреспонденты NBC News сами назвали один из возможных сценариев прихода к власти Дональда Трампа в третий раз. Это победа нынешнего вице-президента Джей Ди Вэнса на следующих президентских выборах, а затем передача власти господину Трампу. Президент ответил, что «это один из» способов, «но есть и другие».