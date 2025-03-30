Трамп задумался о запрещенном Конституцией США третьем президентском сроке

Дональд Трамп не исключает, что будет баллотироваться на третий президентский срок. Об этом он рассказал по телефону телеканалу NBC News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

22-я поправка к Конституции США запрещает баллотироваться на пост главы Белого дома лицам, которые уже отслужили два президентских срока. Она была принята в 1944 году после того, как Франклин Рузвельт был избран на четвертый срок. «Многие люди хотят, чтобы я это сделал. Но я, по сути, говорю им, что нам предстоит еще долгий путь, понимаете, это только начало работы администрации»,— заявил господин Трамп.

Несмотря на запрет, Дональд Трамп уверен, что у него получится обойти его. Он заявил, что «существуют методы», как обойти конституционный запрет. Какие именно способы, президент уточнять не стал.

Корреспонденты NBC News сами назвали один из возможных сценариев прихода к власти Дональда Трампа в третий раз. Это победа нынешнего вице-президента Джей Ди Вэнса на следующих президентских выборах, а затем передача власти господину Трампу. Президент ответил, что «это один из» способов, «но есть и другие».

Кирилл Сарханянц