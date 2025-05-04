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Коммерсантъ FM
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Трамп не исключил новой отсрочки по блокировке TikTok

Президент США Дональд Трамп допустил возможность продления сроков по блокировке TikTok в стране, если это потребуется. Об этом он заявил в интервью NBC News.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Mike Stewart / AP

Дональд Трамп

Фото: Mike Stewart / AP

«Если понадобится отсрочка, я готов ее предоставить. Хотя, возможно, она и не потребуется»,— сказал Трамп.

Американский лидер подтвердил, что рассчитывает на заключение сделки по активам TikTok в США. Он отметил, что относится к соцсети «с теплотой», но подчеркнул необходимость ее «защиты».

Трамп рассказал о выходе из переговоров по Украине и своем преемнике. Главное

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Ранее, в начале апреля, Трамп заявил, что решение по TikTok отложат до урегулирования торговых разногласий с Китаем.

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