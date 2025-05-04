Трамп не исключил новой отсрочки по блокировке TikTok

Президент США Дональд Трамп допустил возможность продления сроков по блокировке TikTok в стране, если это потребуется. Об этом он заявил в интервью NBC News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Mike Stewart / AP Дональд Трамп

Фото: Mike Stewart / AP

«Если понадобится отсрочка, я готов ее предоставить. Хотя, возможно, она и не потребуется»,— сказал Трамп.

Американский лидер подтвердил, что рассчитывает на заключение сделки по активам TikTok в США. Он отметил, что относится к соцсети «с теплотой», но подчеркнул необходимость ее «защиты».

Ранее, в начале апреля, Трамп заявил, что решение по TikTok отложат до урегулирования торговых разногласий с Китаем.