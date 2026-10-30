Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый турнир ATP

После выхода в полуфинал 30-летний Даниил Медведев гарантировал себе участие в Итоговом турнире ATP, который пройдет с 15 по 22 ноября в Турине. В нем примут участие восемь лучших теннисистов сезона. Россиянин квалифицировался вслед за немцем Александром Зверевым, Карлосом Алькарасом и американцем Беном Шелтоном. Также на состязание отобрался итальянец Янник Синнер, однако он не выступит из-за травмы колена. Даниил Медведев выигрывал Итоговый турнир в 2020 году.