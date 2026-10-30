Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый турнир ATP
Россиянин Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Вене. В четвертьфинале он обыграл француза Адриана Маннарино.
Матч продлился 1 час 35 минут и завершился со счетом 6:2, 6:3. В рейтинге ATP Даниил Медведев занимает пятое место, Адриан Маннарино располагается на 73-й строке. Следующий соперник россиянина определится в матче между испанцем Карлосом Алькарасом (3-й в мире) и американцем Томми Полом (14-й).
После выхода в полуфинал 30-летний Даниил Медведев гарантировал себе участие в Итоговом турнире ATP, который пройдет с 15 по 22 ноября в Турине. В нем примут участие восемь лучших теннисистов сезона. Россиянин квалифицировался вслед за немцем Александром Зверевым, Карлосом Алькарасом и американцем Беном Шелтоном. Также на состязание отобрался итальянец Янник Синнер, однако он не выступит из-за травмы колена. Даниил Медведев выигрывал Итоговый турнир в 2020 году.
Общий призовой фонд соревнования в Вене составляет около $2,8 млн. В прошлом году победителем стал Янник Синнер.