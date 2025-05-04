Компания SpaceX обзавелась собственным городом

Жители техасской общины Бока-Чика, где расположен космодром SpaceX, проголосовали за создание на месте их населенного пункта нового города — Старбейз, сообщает NBC. Мэром городка будет бывший вице-президент SpaceX Бобби Педен, а его помощниками — бывшие сотрудники компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Космодром SpaceX

Фото: Adrees Latif / Reuters Космодром SpaceX

Фото: Adrees Latif / Reuters

Получения статуса города для этой корпоративной территории Илон Маск добивался с марта 2021 года. И голосование жителей было последним важным этапом на этом пути. Илон Маск радостно написал у себя в соцсети X: «Старбейз, Техас — теперь настоящий город».

Исход голосования вряд ли мог быть другим, поскольку большинство из 283 жителей Бока-Чика, имеющих право голоса, работают в SpaceX или связаны с этой компанией. Тем не менее шесть человек проголосовали против.

Получение статуса города для Бока-Чика налагает на SpaceX ряд обязательств. Компания должна будет построить критическую инфраструктуру, больницы, школу и все необходимое для полноценной городской жизни, а также предоставить свободный доступ к местному пляжу.

С другой стороны, получение статуса дает несколько преимуществ самой компании. Она, например, сможет сама выдавать себе необходимые разрешения на запуски ракет, регулировать перекрытие дорог и ближайших территорий на время этих операций, а также принимать решения по коммунальным услугам и налоговой системе в городе.

Алена Миклашевская