«Это точно не ослабит позиции АдГ»

Федеральное ведомство по охране конституции Германии 2 мая классифицировало немецкую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) как экстремистскую. По мнению западных изданий, это решение, на первый взгляд выглядящее логичным и триумфальным для властей, на самом деле таит в себе немало угроз и проблем для Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thomas Peter / File photo / Reuters Фото: Thomas Peter / File photo / Reuters

Разведывательное управление Германии объявило ультраправую АдГ экстремистской

Это решение усугубляет затруднительное положение Германии, которой нужно решить, что делать с партией, лидеры которой принижают значение холокоста, возрождают нацистские лозунги и очерняют иностранцев — и при всем этом расширяют базу сторонников... Такой шаг может ввергнуть Германию в политический кризис. При этом не обязательно в итоге будет найдено решение, как привлечь примерно 25% электората, поддерживающего АДГ, на сторону традиционных политических сил.

АдГ — величайшая угроза демократии

В том, что АдГ причислена к «убежденным правым экстремистам», нет ничего удивительного... АДГ представляет собой наибольшую угрозу демократии, в том числе миру в самой Германии. В этом нет никаких сомнений. И это не вчера началось... Это угроза и вызов демократии, а также развитию избирателей и молодежи... Во времена демографических изменений это не просто проблема определений, это посягательство на человеческое достоинство. Мы также говорим об устойчивости — экономической устойчивости, экологической устойчивости и мире в разобщенном обществе.

Команда Трампа вступает в конфликт с Берлином из-за признания АдГ экстремистской

Резкая критика со стороны высокопоставленных членов администрации США прозвучала за несколько дней до того, как новое коалиционное правительство... должно прийти к власти в Берлине... Одной из главных задач нового канцлера-консерватора Фридриха Мерца будет проведение переговоров с США по решению различных проблем... Но последние разногласия, похоже, подчеркивают растущее отчуждение между правительствами двух стран.

Это точно не ослабит АдГ

Это правда: АдГ — частично правоэкстремистская партия... И все же многое в этом объявленном решении кажется сомнительным: обстоятельства, мотивы и в первую очередь стратегия. Это, безусловно, не ослабит позиции АдГ... Но вместо того чтобы начинать очередные бесплодные дебаты о запрете партии, следует гораздо активнее обсуждать, что именно является движущей силой роста популярности АдГ и какие выводы можно сделать из этого в политическом, юридическом и коммуникативном плане.

«Экстремистский» ярлык АдГ ставит Фридриха Мерца в затруднительное политическое положение

Решение… признать «Альтернативу для Германии» экстремистской — самый решительный шаг властей в борьбе с растущей популярностью популистской партии…

В самом решении нет ничего неожиданного, а вот время для него выбрано не самое удачное. Уходящий в отставку министр внутренних дел Нэнси Фезер сделала шокирующее заявление в свой последний рабочий день… Теперь Фридриху Мерцу придется отвечать — помимо множества других задач, которые стоят перед ним,— за принятие решения о том, стоит ли запрещать АдГ, и если да, то каким образом. Это решение станет для него опаснейшей прогулкой по политическому канату.

Подготовил Кирилл Сарханянц