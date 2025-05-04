Путин признался, что не чувствует себя политиком, который вершит судьбы

Президент России Владимир Путин признался, что не ощущает себя политиком, который единолично определяет судьбы страны. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину. Такое восприятие, по его словам, идет из семьи и окружения, где он вырос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Прошло уже 25 лет, как я занимаю посты президента и премьер-министра. Не знаю, стоит ли об этом говорить, но это важно. Я продолжаю дышать одним и тем же воздухом с миллионами граждан России»,— сказал Владимир Путин.

Президент также признался, что время от времени обращается к Богу и впервые встал на колени, чтобы помолиться, во время захвата театрального центра «Норд-Ост». Он отметил, что последние три года часто ночует в Кремле.