Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин признался, что не чувствует себя политиком, который вершит судьбы

Президент России Владимир Путин признался, что не ощущает себя политиком, который единолично определяет судьбы страны. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину. Такое восприятие, по его словам, идет из семьи и окружения, где он вырос.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Прошло уже 25 лет, как я занимаю посты президента и премьер-министра. Не знаю, стоит ли об этом говорить, но это важно. Я продолжаю дышать одним и тем же воздухом с миллионами граждан России»,— сказал Владимир Путин.

Президент также признался, что время от времени обращается к Богу и впервые встал на колени, чтобы помолиться, во время захвата театрального центра «Норд-Ост». Он отметил, что последние три года часто ночует в Кремле.

Новости компаний Все