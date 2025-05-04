Путин о примирении с Украиной, провокациях Запада и мыслях о преемнике. Главное
На телеканале «Россия 1» вышел документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». В нем Владимир Путин ответил на вопросы журналистов о главных мировых событиях и показал свою кремлевскую квартиру. Главные высказывания президента России — в подборке «Ъ».
Владимир Путин и Павел Зарубин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Об Украине
- Примирение с Украиной неизбежно, это вопрос времени.
- У России и без ядерного оружия достаточно сил и средств для завершения СВО с нужным ей результатом.
- Рссия не могла приступить к резким решениям по Украине, не проведя работу в сфере безопасности и экономики.
- Россия не готовилась специально к СВО и хотела решить проблему Донбасса мирными средствами.
- Россия была вынуждена в 2014-м поддержать крымчан и севастопольцев, но начинать СВО тогда было нереалистично.
- При объявлении СВО рассчитывал на поддержку россиян и соответствующую реакцию, но осознавал риски.
О Западе
- Запад хотел спровоцировать, чтобы Россия совершила ошибки и ударила по нему в ответ.
- У Запада постоянно желание что-то «откусить» от России, подчинить себе, сделать более послушной.
- Запад не услышал предупреждения на Мюнхенской конференции, что и привело к событиям на Украине.
- Россия по сути в одиночку противостоит коллективному Западу.
О Минских договоренностях
- Запад под предлогом Минских соглашений взял паузу, чтобы перевооружить Украину.
- Россия рассчитывала на соблюдение Минских соглашений, но страну просто надули.
- Ситуация с Минскими соглашениями — это опыт, который нужно учитывать в будущем.
О России
- Сейчас уровень бедности в России — самый низкий за всю новейшую историю.
- Для того, чтобы страна была стабильной, нужно доверие людей к власти. А чтобы добиться доверия, нужно улучшать положение людей.
- Россия без традиционных ценностей утратит свою идентичность.
- Морально-нравственная основа самосознания россиян — фундамент будущего России.
- Вопрос демографии — один из самых принципиальных для развития России.
- Сепаратистские тенденции в России 90-х годов были сильными, и не только на Северном Кавказе.
- Если бы в 90-х не смогли удержать страну, Россию ждало бы очень печальное будущее.
О Китае
- Еще в начале президентства заметил, что центры экономического роста смещаются в Азию, к тому же мы соседи.
- Постепенно, кирпичик за кирпичиком, мы не построили новую Китайскую стену, а построили общий фундамент наших отношений.
О G7
- Посмотрите, сколько стран в так называемой «Большой семерке». Сейчас непонятно уже, почему она «Большая».
- Страны БРИКС по паритету покупательной способности уже обошли страны G7.
О будущем
- Через 25 лет Азиатско-Тихоокеанский регион станет мощнее экономически и политически, а доля G7 в мировой экономике и мировых делах и дальше будет уменьшаться.
О преемнике
- Постоянно думаю о преемнике, но в конечном итоге выбор будет за россиянами.
- Должны появиться несколько человек, которые смогли бы добиться доверия народа.
О себе
- Прошло уже 25 лет, как я занимаю посты президента и премьер-министра. Я продолжаю дышать одним и тем же воздухом с миллионами граждан России.
- Последние три года часто ночую в Кремле.
- Внуки могут неожиданно приехать в Кремль, но все же стараются заранее спросить, когда у меня будет окошечко.
- Занимаюсь спортом полтора часа в день, стараюсь посещать бассейн и выходить на лед для кардионагрузок.
- Во время захвата театрального центра «Норд-Ост» впервые встал на колени, чтобы помолиться.
- Трагедия Беслана навсегда останется в памяти. Это особый случай, это дети.