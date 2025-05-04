Путин о примирении с Украиной, провокациях Запада и мыслях о преемнике. Главное

На телеканале «Россия 1» вышел документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». В нем Владимир Путин ответил на вопросы журналистов о главных мировых событиях и показал свою кремлевскую квартиру. Главные высказывания президента России — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Павел Зарубин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Павел Зарубин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об Украине

Примирение с Украиной неизбежно, это вопрос времени.

У России и без ядерного оружия достаточно сил и средств для завершения СВО с нужным ей результатом.

Рссия не могла приступить к резким решениям по Украине, не проведя работу в сфере безопасности и экономики.

Россия не готовилась специально к СВО и хотела решить проблему Донбасса мирными средствами.

Россия была вынуждена в 2014-м поддержать крымчан и севастопольцев, но начинать СВО тогда было нереалистично.

При объявлении СВО рассчитывал на поддержку россиян и соответствующую реакцию, но осознавал риски.

О Западе

Запад хотел спровоцировать, чтобы Россия совершила ошибки и ударила по нему в ответ.

У Запада постоянно желание что-то «откусить» от России, подчинить себе, сделать более послушной.

Запад не услышал предупреждения на Мюнхенской конференции, что и привело к событиям на Украине.

Россия по сути в одиночку противостоит коллективному Западу.

О Минских договоренностях

Запад под предлогом Минских соглашений взял паузу, чтобы перевооружить Украину.

Россия рассчитывала на соблюдение Минских соглашений, но страну просто надули.

Ситуация с Минскими соглашениями — это опыт, который нужно учитывать в будущем.

О России

Сейчас уровень бедности в России — самый низкий за всю новейшую историю.

Для того, чтобы страна была стабильной, нужно доверие людей к власти. А чтобы добиться доверия, нужно улучшать положение людей.

Россия без традиционных ценностей утратит свою идентичность.

Морально-нравственная основа самосознания россиян — фундамент будущего России.

Вопрос демографии — один из самых принципиальных для развития России.

Сепаратистские тенденции в России 90-х годов были сильными, и не только на Северном Кавказе.

Если бы в 90-х не смогли удержать страну, Россию ждало бы очень печальное будущее.

О Китае

Еще в начале президентства заметил, что центры экономического роста смещаются в Азию, к тому же мы соседи.

Постепенно, кирпичик за кирпичиком, мы не построили новую Китайскую стену, а построили общий фундамент наших отношений.

О G7

Посмотрите, сколько стран в так называемой «Большой семерке». Сейчас непонятно уже, почему она «Большая».

Страны БРИКС по паритету покупательной способности уже обошли страны G7.

О будущем

Через 25 лет Азиатско-Тихоокеанский регион станет мощнее экономически и политически, а доля G7 в мировой экономике и мировых делах и дальше будет уменьшаться.

О преемнике

Постоянно думаю о преемнике, но в конечном итоге выбор будет за россиянами.

Должны появиться несколько человек, которые смогли бы добиться доверия народа.

О себе