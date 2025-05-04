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Коммерсантъ FM
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Путин о примирении с Украиной, провокациях Запада и мыслях о преемнике. Главное

На телеканале «Россия 1» вышел документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». В нем Владимир Путин ответил на вопросы журналистов о главных мировых событиях и показал свою кремлевскую квартиру. Главные высказывания президента России — в подборке «Ъ».

Владимир Путин и Павел Зарубин

Владимир Путин и Павел Зарубин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин и Павел Зарубин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об Украине

  • Примирение с Украиной неизбежно, это вопрос времени.
  • У России и без ядерного оружия достаточно сил и средств для завершения СВО с нужным ей результатом.
  • Рссия не могла приступить к резким решениям по Украине, не проведя работу в сфере безопасности и экономики.
  • Россия не готовилась специально к СВО и хотела решить проблему Донбасса мирными средствами.
  • Россия была вынуждена в 2014-м поддержать крымчан и севастопольцев, но начинать СВО тогда было нереалистично.
  • При объявлении СВО рассчитывал на поддержку россиян и соответствующую реакцию, но осознавал риски.

О Западе

  • Запад хотел спровоцировать, чтобы Россия совершила ошибки и ударила по нему в ответ.
  • У Запада постоянно желание что-то «откусить» от России, подчинить себе, сделать более послушной.
  • Запад не услышал предупреждения на Мюнхенской конференции, что и привело к событиям на Украине.
  • Россия по сути в одиночку противостоит коллективному Западу.

О Минских договоренностях

  • Запад под предлогом Минских соглашений взял паузу, чтобы перевооружить Украину.
  • Россия рассчитывала на соблюдение Минских соглашений, но страну просто надули.
  • Ситуация с Минскими соглашениями — это опыт, который нужно учитывать в будущем.

О России

  • Сейчас уровень бедности в России — самый низкий за всю новейшую историю.
  • Для того, чтобы страна была стабильной, нужно доверие людей к власти. А чтобы добиться доверия, нужно улучшать положение людей.
  • Россия без традиционных ценностей утратит свою идентичность.
  • Морально-нравственная основа самосознания россиян — фундамент будущего России.
  • Вопрос демографии — один из самых принципиальных для развития России.
  • Сепаратистские тенденции в России 90-х годов были сильными, и не только на Северном Кавказе.
  • Если бы в 90-х не смогли удержать страну, Россию ждало бы очень печальное будущее.

О Китае

  • Еще в начале президентства заметил, что центры экономического роста смещаются в Азию, к тому же мы соседи.
  • Постепенно, кирпичик за кирпичиком, мы не построили новую Китайскую стену, а построили общий фундамент наших отношений.

О G7

  • Посмотрите, сколько стран в так называемой «Большой семерке». Сейчас непонятно уже, почему она «Большая».
  • Страны БРИКС по паритету покупательной способности уже обошли страны G7.

О будущем

  • Через 25 лет Азиатско-Тихоокеанский регион станет мощнее экономически и политически, а доля G7 в мировой экономике и мировых делах и дальше будет уменьшаться.

О преемнике

  • Постоянно думаю о преемнике, но в конечном итоге выбор будет за россиянами.
  • Должны появиться несколько человек, которые смогли бы добиться доверия народа.

О себе

  • Прошло уже 25 лет, как я занимаю посты президента и премьер-министра. Я продолжаю дышать одним и тем же воздухом с миллионами граждан России.
  • Последние три года часто ночую в Кремле.
  • Внуки могут неожиданно приехать в Кремль, но все же стараются заранее спросить, когда у меня будет окошечко.
  • Занимаюсь спортом полтора часа в день, стараюсь посещать бассейн и выходить на лед для кардионагрузок.
  • Во время захвата театрального центра «Норд-Ост» впервые встал на колени, чтобы помолиться.
  • Трагедия Беслана навсегда останется в памяти. Это особый случай, это дети.

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