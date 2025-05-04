Путин назвал примирение с Украиной вопросом времени

Президент России Владимир Путин заявил, что примирение с Украиной неизбежно и является лишь вопросом времени. Об этом он сообщил в интервью Павлу Зарубину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас… Это вопрос времени»,— подчеркнул господин Путин.

Владимир Путин отметил, что несмотря на сложный период в отношениях, у России достаточно сил и средств, чтобы довести начатую в 2022 году операцию до логического завершения с нужным результатом. Кроме того, он подчеркнул, что ситуаций, когда возникала бы необходимость использования ядерного оружия, не было и не должно возникнуть.