Путин: у России и без ядерного оружия достаточно сил и средств для окончания СВО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и без ядерного оружия достаточно сил и средств, чтобы довести до конца специальную военную операцию на Украине. Об этом он говорит в отрывке документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет. Премьера». Фрагмент опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Путин уточнил, что пока не возникало необходимости в применении ядерного оружия. Он надеется, что такая мера не потребуется.

Согласно программе телеканала «Россия 1», показ фильма начнется в 21:00 мск. В большом интервью господин Путин будет говорить как о международных отношениях, так и о себе и своей семье.

Екатерина Отрашкевич