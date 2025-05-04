Китай готов к диалогу о тарифах с США при условии взаимного уважения

Посол КНР в США Се Фэн заявил, что тарифную войну начал не Китай. Он добавил, что страна открыта к переговорам, но при изменении риторики Штатов.

«Повышение тарифов никому не приносит пользы. Они разрушают бизнес, повышают затраты, трясут финансовые рынки и замедляют глобальный рост. Они (США.— "Ъ") должны действовать в духе равенства, уважения и взаимности»,— сказал посол во время ежегодного дня открытых дверей для общественности (цитата по South China Morning Post).

Он добавил, что Китай не хочет войны с США, но не боится ее. Посол напомнил, что страна является ключевым торговым партнером более чем для 150 стран.

Против Китая в США действуют пошлины в 145%. Ответные тарифы составляют 125%. Президент Штатов Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Пекин заинтересован в заключении сделки. Однако КНР отрицала эту информацию. 1 мая министр финансов США Скотт Бессент заявил, что продолжение торговой войны может «разрушить» экономику Китая.

О желании США подписать с Китаем торговое соглашение — в обзоре иноСМИ от «Ъ».

Екатерина Отрашкевич