В Геленджике трое рабочих остаются под завалом после схода грунта на стройке

В Геленджике проводится спасательная операция после обвала грунта на строительном объекте, сообщает пресс-служба администрации города. Инцидент произошел на Портовой улице во время строительно-монтажных работ, осуществляемых ООО «Велестрой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В результате происшествия пострадали четыре человека. Одного из них с переломами и ушибами доставили в Центральную городскую больницу, его жизни ничто не угрожает. Оставшиеся трое рабочих до сих пор находятся под завалом.

На месте аварии работают спасатели, сотрудники полиции, медики и представители городской администрации. Прокуратура Краснодарского края инициировала проверку по факту случившегося. В рамках расследования устанавливаются причины и обстоятельства обрушения. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Наталья Решетняк