В Новороссийске введен режим ЧС из-за атаки ВСУ

Власти Новороссийска ввели режим ЧС после ночной атаки ВСУ с помощью БПЛА. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. По его словам, количество пострадавших увеличилось до пяти, среди них двое детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / kravchenko_glava_nvrsk Фото: t.me / kravchenko_glava_nvrsk

«В результате ночной атаки киевского режима повреждены многоквартирные жилые дома в ЖК "Аврора" и по улице Суворовской»,— написал господин Кравченко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что есть повреждения в частном секторе Восточного района Новороссийска. Андрей Кравченко отметил, что на месте работают оперативные службы, а также в случае необходимости будут развернуты пункты временного размещения.

По данным Минобороны РФ, над Краснодарским краем за ночь было уничтожено 47 беспилотников.