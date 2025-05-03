В США начали действовать пошлины на все автокомплектующие

В силу вступили 25-процентные пошлины США на все импортные автомобильные запчасти. Белый дом заявлял, что новые тарифы необходимы для защиты национальной безопасности путем стимулирования внутреннего производства и снижения зависимости от импорта.

The New York Times (NYT) отмечает, что это второй этап введения пошлин, которые затронули автомобильную промышленность. 3 апреля начали действовать тарифы в размере 25% на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и часть автокомплектующих.

Новые пошлины не будут применяться в отношении автомобильных запчастей из Канады и Мексики. Детали для машин также не станут облагаться тарифами на импортную сталь и алюминий.

NYT пишет, что пошлины будут иметь широкие последствия, поскольку в произведенных в США автомобилях часто установлены импортные двигатели, аккумуляторы и другие детали. Автопроизводители также сказали изданию, что для перемещения сборочных линий на территорию Соединенных Штатов им потребуются годы.

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