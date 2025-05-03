Spiegel: Трамп грозит пропустить саммит НАТО в июле

Президент США Дональд Трамп может отказаться от визита на саммит НАТО в июне, если европейские страны не увеличат свои расходы на оборону, пишет Spiegel со ссылкой на источники. Издание уточняет, что подобный тезис часто упоминается в конфиденциальных отчетах посла Соединенных Штатов в Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Как пишет Spiegel, власти США хотят, чтобы страны Европы увеличили расходы на оборону с 2% до 5% ВВП. Если европейские участники альянса не разберутся с деньгами до июня, Дональд Трамп пропустит саммит в Гааге, уточняет издание.

По словам собеседников, изначально Берлин не воспринимал всерьез предупреждения Мэттью Уитакера о том, что президент США может пропустить саммит НАТО. Теперь же ему «верят на слово».

Сразу после вступления на второй президентский срок Дональд Трамп потребовал от других стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. По данным альянса, в 2024 году целевого показателя в 2% ВВП в части трат на оборону достигли 23 из 32 членов альянса.