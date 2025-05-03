Путин заявил, что у него есть желание «кому-то врезать», но он с этим борется

Журналист ВГТРК Павел Зарубин опубликовал в Telegram еще один фрагмент документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Он спросил Владимира Путина, не возникает ли у того иногда желание «кому-то врезать».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Всегда. Я с этим живу. Но я с этим борюсь»,— ответил господин Путин. В каких случаях у него появлялось такое желание, не уточняется.

Премьера документального фильма о президенте состоится на телеканале «Россия 1» завтра, 4 мая, в 21:00. На ранее опубликованных кадрах была показана квартира Владимира Путина, расположенная рядом с его рабочим кабинетом в Кремле. Президент также рассказал, что в основном просыпается без будильника.