Путин ответил фразой «никогда не было» на вопрос о сожалении в связи с работой во власти

Журналист ВГТРК Павел Зарубин опубликовал кадры из документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». На одном из фрагментов президент отвечает на вопрос, не было ли у него за 25 лет нахождения у власти сомнений или ощущения «за что мне это все».

«Нет, никогда не было»,— говорит Владимир Путин с улыбкой.

На другом представленном фрагменте президент рассказывает, что в основном просыпается без будильника, но в некоторых ситуациях просит адъютантов разбудить его.

«Иногда ребята звонят, если что-то там строго очень,— я прошу адъютантов позвонить заранее, но, как правило, я сам просыпаюсь»,— рассказал глава государства.

Документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» будет показан на телеканале «Россия 1» 4 мая.