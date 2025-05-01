Путин показал свою квартиру в Кремле
Журналист Павел Зарубин выложил кадры из квартиры президента России Владимира Путина. Квартира расположена рядом с его рабочим кабинетом в Кремле.
Встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином в Кремле, 20 марта 2023 года
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
На опубликованных кадрах виден интерьер жилого помещения. Квартира украшена лепниной. В углу стоит белый рояль. У зеркала находится портрет императора Александра III.
В 2023 году президент принимал в этой квартире председателя КНР Си Цзиньпина. «Сидя у камина и попивая чай, мы говорили обо всем не спеша»,— описывал ту встречу Владимир Путин. Тогда президент говорил, что он часто бывает в этой квартире.