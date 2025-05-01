Путин показал свою квартиру в Кремле

Журналист Павел Зарубин выложил кадры из квартиры президента России Владимира Путина. Квартира расположена рядом с его рабочим кабинетом в Кремле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином в Кремле, 20 марта 2023 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином в Кремле, 20 марта 2023 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На опубликованных кадрах виден интерьер жилого помещения. Квартира украшена лепниной. В углу стоит белый рояль. У зеркала находится портрет императора Александра III.

В 2023 году президент принимал в этой квартире председателя КНР Си Цзиньпина. «Сидя у камина и попивая чай, мы говорили обо всем не спеша»,— описывал ту встречу Владимир Путин. Тогда президент говорил, что он часто бывает в этой квартире.