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Коммерсантъ FM
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Путин показал свою квартиру в Кремле

Журналист Павел Зарубин выложил кадры из квартиры президента России Владимира Путина. Квартира расположена рядом с его рабочим кабинетом в Кремле.

Встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином в Кремле, 20 марта 2023 года

Встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином в Кремле, 20 марта 2023 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином в Кремле, 20 марта 2023 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На опубликованных кадрах виден интерьер жилого помещения. Квартира украшена лепниной. В углу стоит белый рояль. У зеркала находится портрет императора Александра III.

В 2023 году президент принимал в этой квартире председателя КНР Си Цзиньпина. «Сидя у камина и попивая чай, мы говорили обо всем не спеша»,— описывал ту встречу Владимир Путин. Тогда президент говорил, что он часто бывает в этой квартире.

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