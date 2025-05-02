В Чили из-за землетрясения объявлена эвакуация в регионе Магальянес

В регионе Магальянес на юге Чили объявлена эвакуация, следует из сообщения службы по борьбе со стихийными бедствиями. Около 40 минут назад у берегов страны произошло землетрясение магнитудой 7,5, которое может спровоцировать цунами.

Эпицентр землетрясения находился в 218 км от поселка Пуэрто-Уильямс на острове Наварино (архипелаг Огненная Земля). Численность населения — примерно 50 тыс. человек.

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в проливе Дрейка, который соединяет южные части Атлантического и Тихого океанов. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения была 7,4.