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У берегов Аргентины произошло землетрясение магнитудой 7,4

Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано у берегов Аргентины. Очаг залегал на глубине 10 км, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Чилийская национальная служба по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий (SENAPRED) приводит несколько другие данные, но речь идет об одном и том же сейсмическом событии.

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По данным SENAPRED, магнитуда землетрясения — 7,5. Его эпицентр находился в 218 км от небольшого населенного пункта Пуэрто-Уильямс (архипелаг Огненная Земля). Объявлена угроза цунами.

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