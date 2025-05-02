У берегов Аргентины произошло землетрясение магнитудой 7,4

Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано у берегов Аргентины. Очаг залегал на глубине 10 км, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Чилийская национальная служба по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий (SENAPRED) приводит несколько другие данные, но речь идет об одном и том же сейсмическом событии.

По данным SENAPRED, магнитуда землетрясения — 7,5. Его эпицентр находился в 218 км от небольшого населенного пункта Пуэрто-Уильямс (архипелаг Огненная Земля). Объявлена угроза цунами.