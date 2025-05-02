Шольц выступил против поспешного запрета партии «Альтернатива для Германии»
Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться с запретом правоэкстремистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).
Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц
Фото: Lisi Niesner / Reuters
«Я против быстрого удара. Мы должны тщательно взвесить данную классификацию»,— заявил он на конференции Протестантской церкви в Ганновере (цитата по Reuters).
Ранее ведомство по охране конституции ФРГ присвоило АдГ статус правоэкстремистской организации на федеральном уровне. По данным опросов, АдГ сейчас опережает блок ХДС/ХСС, победивший на недавних досрочных выборах.