Над Кубанью сбили четыре беспилотника
В ночь на 2 мая над Краснодарским краем было уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Всего в ходе операции средства ПВО нейтрализовали 121 БПЛА: 89 — над территорией Крыма, 23 — над акваторией Черного моря, а также отдельные цели — в Орловской, Брянской и Белгородской областях, а также над Азовским морем.
Информации о пострадавших или повреждениях пока нет.