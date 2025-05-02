Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Над Кубанью сбили четыре беспилотника

В ночь на 2 мая над Краснодарским краем было уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего в ходе операции средства ПВО нейтрализовали 121 БПЛА: 89 — над территорией Крыма, 23 — над акваторией Черного моря, а также отдельные цели — в Орловской, Брянской и Белгородской областях, а также над Азовским морем.

Информации о пострадавших или повреждениях пока нет.

Мария Удовик

Новости компаний Все