Над Кубанью сбили четыре беспилотника

В ночь на 2 мая над Краснодарским краем было уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего в ходе операции средства ПВО нейтрализовали 121 БПЛА: 89 — над территорией Крыма, 23 — над акваторией Черного моря, а также отдельные цели — в Орловской, Брянской и Белгородской областях, а также над Азовским морем.

Информации о пострадавших или повреждениях пока нет.

Мария Удовик