Реабилитационный центр для участников СВО в Уфе откроют в мае

Центр реабилитации для участников СВО планируют открыть в этом месяце, сообщила пресс-служба правительства Башкирии. В нем будут лечить военнослужащих, получивших инвалидность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Отмечу, что работа центра будет организована на базе санатория «Зеленая роща», и уже после майских праздников он начнет принимать первых участников СВО, которые нуждаются в реабилитации»,— приводится в пресс-релизе слова вице-премьера Руслана Хабибова.

Как сообщал «Ъ-Уфа», открыть учреждение поручил глава региона Радий Хабиров. Центр разместят в одном из корпусов санатория, где восстанавливаются пациенты после поражения органов сердечно-сосудистой системы. Отделение работает с нагрузкой 25%, поэтому на 75% глава региона предложил отдать его для ветеранов и участников СВО. На ремонт в корпусе выделили 50 млн руб.

В правительстве отмечают, что для инвалидов будут созданы комфортные условия: специальные пандусы, современное медицинское оборудование, новые лифты. Для медицинской реабилитации планируют использовать базу санатория. Санаторий будет оказывать услуги профессиональной, социально-бытовой реабилитации (восстановления навыков элементарных бытовых действий, включая ориентировку и передвижение в жилом помещении). Военнослужащим будет доступно индивидуальное психологическое консультирование и тренинги, восстановление коммуникативных навыков, письма и чтения, а также культурно-досуговые мероприятия и творческие мастерские. Также предложено создать отделение адаптивной физической культуры и спорта в существующих залах лечебной физкультуры.

Наталья Балыкова