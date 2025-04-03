Глава Башкирии подписал распоряжение о центре реабилитации для участников СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о создании на базе АО «Санаторий "Зеленая роща"» в Уфе центра для реабилитации для участников специальной военной операции, признанных инвалидами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительству региона поручено разработать и утвердить план мероприятий по созданию центра, принять иные необходимые решения. Санаторию рекомендовано внести изменения в устав, утвердить положение и центре и организовать его работу.

А намерении открыть учреждение господин Хабиров сообщил накануне на оперативном совещании в правительстве. Центр он предложил разместить в здании, где восстанавливаются пациенты после поражения сердечно-сосудистой системы. Отделение работает с нагрузкой 25%, поэтому на 75% глава региона предложил отдать его для ветеранов и участников СВО.

Как сообщил Радий Хабиров, средства на предстоящие ремонтные работы — 50 млн руб. — уже найдены.

Наталья Балыкова