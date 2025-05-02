В Забайкалье нашли тела трех пропавших пожарных

Тела трех пожарных, пропавших 23 апреля в Забайкальском крае, найдены в лесу сегодня, 2 мая. Об этом сообщает региональное минприроды. Спасатели участвовали в тушении лесных пожаров, распространившихся в Забайкалье в апреле.

«Погибших обнаружили сотрудники Читинской авиабазы в лесном массиве в 10 километрах от табора»,— говорится в заявлении. Вчера, 1 мая, поисковая группа нашла два рюкзака с продуктами пожарных. Следственная группа устанавливает обстоятельства произошедшего.

Родственники погибших получат страховую выплату, а также материальную помощь от Читинской авиабазы. В организации, занимающейся охраной лесов, выразили соболезнования родным, близким и коллегам погибших.

Пропавшие — Андрей Абрамов 1995 года рождения, Андрей Алекменский 2001 года рождения и Александр Назимов 2002 года рождения. 23 апреля молодые люди вышли в село Кыкер за продуктами, но обратно к бригаде не вернулись.

Первый лесной пожар в Забайкалье был зафиксирован 24 марта — площадь возгорания в Читинском лесничестве составила 1,5 га. 21 апреля апреля общая площадь пожаров достигла 152 тыс. га. В регионе действует режим ЧС федерального уровня. 1 мая лесные пожары были локализованы на 80% от общей площади действующих очагов.

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