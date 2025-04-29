Трое пожарных пропали в зоне ЧС в Забайкалье

В Забайкальском крае трое пожарных ушли с места дислокации в лесу и пропали. Они участвовали в тушении лесных пожаров, распространившихся в регионе в начале апреля. Спасатели не выходят на связь с 23 апреля.

Согласно информации на странице администрации района «ВКонтакте», пропавшие — Андрей Абрамов 1995 года рождения, Андрей Алекменский 2001 года рождения и Александр Назимов 2002 года рождения. 23 апреля молодые люди вышли в село Кыкер за продуктами, но обратно к бригаде не вернулись.

Сестра одного из пропавшего рассказала региональному порталу Lenta75.ru, что обратно из Кыкера их подвозил местный житель, после чего пожарные зашли в лес, но «так и не добрались до своей бригады».

В региональном МВД ТАСС сообщили, что пожарные пропали в Тунгокоченском районе, в котором сосредоточено большинство лесных пожаров в регионе. Сейчас идет поисковая операция.

Сейчас на долю Забайкальского края приходится 99% площадей всех лесных пожаров России. Первый лесной пожар в Забайкалье был зафиксирован 24 марта — площадь возгорания в Читинском лесничестве составила 1,5 га. Неделю спустя, 31 марта, в регионе горел лес уже на площади 373 га, было зафиксировано пять очагов. По состоянию на 21 апреля, общая площадь пожаров достигла 152 тыс. га. В регионе действует режим ЧС федерального уровня. По данным регионального МЧС, с начала сезона удалось не допустить захода огня более чем в 30 населенных пунктах. При этом СМИ сообщали, что жилые дома сгорели в селе Красный Чикой, поселке Новопавловка, а также в районе дачного поселка «Огонек».

Подробнее — в материале «Ъ» «Горит один за всех».

Полина Мотызлевская