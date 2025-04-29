WSJ: Трамп намерен снизить автомобильные пошлины

Президент США Дональд Трамп намерен снизить некоторые автомобильные пошлины, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) и агентство Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников WSJ, согласно планируемое решение будет означать, что автопроизводители, платящие автомобильные пошлины, не будут платить другие, например, на сталь и алюминий.

«Эта сделка является крупной победой торговой политики президента, вознаграждая компании, которые производят продукцию внутри страны, и предоставляя взлетно-посадочную полосу производителям, которые выразили свою приверженность инвестированию в Америку и расширению своего внутреннего производства»,– приводит Reuetrs слова министра торговли США Говарда Лютника.

Собеседники WSJ добавили, что эти шаги призваны дать автопроизводителям время для перемещения цепочек поставок деталей обратно в США.

С 3 апреля пошлинами в 25% облагаются все импортируемые в США автомобили. Планировалось, что с 3 мая тарифы распространятся на импортируемые автозапчасти. Однако, как сообщает WSJ, администрация господина Трампа позволит производителям получать возмещение за эти тарифы до суммы, равной 3,75% от стоимости произведенного в США автомобиля в течение года. Возмещение снизится до 2,75% от стоимости авто на второй год, а после будет отменено.