WSJ: генеральный инспектор Пентагона расширил расследование в отношении Хегсета

Исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Стивен Стеббинс расширил расследование в отношении министра обороны Пита Хегсета по делу об утечке данных в чатах в мессенджере Signal. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на помощника конгрессмена и еще одного источника, знакомого с ходом расследования.

Как сообщает газета, теперь расследование также затрагивает другой чат Пита Хегсета, который был раскрыт New York Times после заявления господина Стеббинса. В нем господин Хегсет поделился военными планами об атаке по Йемену в чате, в котором участвовали его жена и брат

Как отметили в WSJ, в ведомстве пытаются выяснить, кто взял данные из правительственной системы, предназначенной для хранения особо секретной информации, и «поместил ее в приложение Signal Хегсета», так как быстро скопировать и вставить материал из системы в чат мессенджера невозможно.

В марте главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал о том, как советник президента США Майк Уолц случайно добавил его в секретный чат Signal, в котором обсуждалось планируемое нападение на йеменских хуситов.

Тогда Пит Хегсет отправку военных планов отрицал. Ответственность за утечку взял на себя господин Уолц. 1 мая стало известно о его отставке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Глава Пентагона вновь попал в Сигналгейт».