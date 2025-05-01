Госдеп заявил о готовности Трампа ввести вторичные санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп снова заявил о готовности ввести вторичные санкции против РФ, однако хочет подойти к этому вопросу в «дипломатическом ключе», сообщила на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

«Он (президент США Дональд Трамп — “Ъ”) снова заявил о своей готовности сделать это. Мы не отменяем никаких санкций, которые действуют в настоящее время. …И в то же время он знает, что есть другая часть мира, целый земной шар, который требует внимания»,— сказала госпожа Брюс.

В феврале Дональд Трамп продлил действие всех санкций против России, введенных с 2014-го, еще на один год. Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Вашингтон не вводит новые санкции в отношении Москвы, чтобы не помешать урегулированию конфликта на Украине.

В апреле газета The Wall Street Journal сообщала, что в команде президента США прорабатываются сценарии ужесточения санкций против РФ.

Об антироссийских санкциях — в материале «Ъ» «Область широкого давления».