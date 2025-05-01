Глава СКР поручил возбудить дело после нападения бездомной собаки на ребенка в Крыму

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения бездомной собаки на ребенка в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр СК России Фото: Информационный центр СК России

По информации из социальных сетей, безнадзорное животное атаковало несовершеннолетнего, причинив ему травмы. Местные жители утверждают, что подобные инциденты происходят регулярно, однако администрация не предпринимает необходимых мер.

Следственные органы СКР по Республике Крым и Севастополю начали процессуальную проверку по ст. 293 УК РФ (халатность). Руководитель ведомства поручил начальнику ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю инициировать уголовное производство и доложить о результатах.

«Ъ-Кубань» писал, что после нападения бродячих собак на подростка в Краснодаре возбудили уголовное дело. Животные укусили подростка в ногу.

Мария Удовик