СКР возбудил дело после нападения бродячих собак на подростка в Краснодаре

Следственный комитет России по Кубани возбудил уголовное дело по факту нападения стаи бездомных собак на несовершеннолетнего. Инцидент произошел утром 21 апреля на проспекте Чекистов в Краснодаре, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

О происшествии стало известно из соцсетей. Как пишут пользователи, животные укусили подростка в ногу. Очевидец отогнал собак, а пострадавшему оказали медицинскую помощь. В публикациях также отмечается, что местные жители регулярно подкармливают бродячих собак в этом районе.

Следственный отдел по Западному округу Краснодара возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Правоохранители опрашивают свидетелей, изучают записи камер наблюдения и проверяют работу служб, ответственных за отлов животных.

Руководитель краевого СУ Андрей Маслов взял расследование на личный контроль.

Анна Гречко