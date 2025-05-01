Минэкономики анонсировало рост тарифов на электроэнергию на 12,6%

С 1 июля тарифы на электроэнергию для россиян проиндексируют на 12,6%, с июля 2026 года — на 9,3%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подготовленный Минэкономики прогноз социально-экономического развития.

Согласно документу, с 1 июля 2027 года тарифы на электроэнергию для населения вырастут на 6,9%, с июля 2028 года — на 4,9%. Прогноз решили пересмотреть с учетом корректировки ожидаемого уровня инфляции и увеличения темпов индексации оптовых цен на газ.

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии по сетям единой национальной электрической сети с июля проиндексируют на 11,5%, с июля 2026 года — на 12,1%, с июля 2027 года — на 9,3%, с июля 2028 года — на 4,3%. Тарифы сетевых компаний для всех потребителей в этом году увеличатся на 11,6%, в 2026-м — на 9,8%, в 2027-м — на 6,3%, в 2028 году — на 4,2%.

Как выяснил «Ъ», Минэнерго предлагает профинансировать реализацию Генсхемы размещения энергообъектов до 2042 года стоимостью свыше 40 трлн руб. за счет повышенных платежей энергорынка. Дополнительное строительство генерации и электросетей может к 2042 году поднять конечную стоимость электроэнергии почти вдвое, до 12,8 руб. за 1 кВт•ч.

Подробности — в материале «Ъ» «Киловатты вписывают в счет».