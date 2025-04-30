Депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков стал замминистра экологии РФ

Депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков стал новым заместителем министра природных ресурсов и экологии, сообщили в Telegram-канале Минприроды. На посту господин Марков будет курировать департамент леса и координировать Рослесхоз.

До Евгения Маркова за лесное хозяйство в министерстве отвечал Сергей Аноприенко, в феврале он стал сенатором от Рязанской области.

Ранее заместителем главы Минприроды стал экс-директор компании «Российский экологический оператор» и бывший и. о. губернатора Белгородской области Денис Буцаев. Всего у министра природных ресурсов и экологии семь заместителей.