Бывший врио губернатора Белгородской области назначен замминистра экологии РФ

Бывший временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Денис Буцаев назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ, сообщили в пресс-службе кабмина. Господин Буцаев ранее занимал пост генерального директора компании «Российский экологический оператор» (РЭО), на котором его сменила Ирина Тарасова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Буцаев исполнял обязанности губернатора Белгородской области 57 дней

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Денис Буцаев исполнял обязанности губернатора Белгородской области 57 дней

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Денис Буцаев окончил Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина по специальности «Юриспруденция» в 1999 году. В начале карьеры он работал на руководящих должностях в юридических департаментах компаний IBM и Hewlett Packard — с 1999 по 2007 год. С 2010 по 2013 год был управляющим партнером инвестиционной группы «Панорама» и генеральным директором ООО «ПЭТ Технолоджи», дочерней структуры ОАО «Роснано».

В 2020 году Денис Буцаев был назначен вице-губернатором Белгородской области. С 22 сентября по 18 ноября того же года исполнял обязанности главы региона — в течение 57 дней. После этого Белгородскую область возглавил Вячеслав Гладков. Господин Буцаев в свою очередь вернулся на занимаемый им ранее пост главы РЭО.

При каких обстоятельствах Денис Буцаев в первый раз покинул РЭО — в публикации «Ъ».

Ульяна Ларионова