Бывший врио губернатора Белгородской области назначен замминистра экологии РФ
Бывший временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Денис Буцаев назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ, сообщили в пресс-службе кабмина. Господин Буцаев ранее занимал пост генерального директора компании «Российский экологический оператор» (РЭО), на котором его сменила Ирина Тарасова.
Денис Буцаев исполнял обязанности губернатора Белгородской области 57 дней
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Денис Буцаев окончил Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина по специальности «Юриспруденция» в 1999 году. В начале карьеры он работал на руководящих должностях в юридических департаментах компаний IBM и Hewlett Packard — с 1999 по 2007 год. С 2010 по 2013 год был управляющим партнером инвестиционной группы «Панорама» и генеральным директором ООО «ПЭТ Технолоджи», дочерней структуры ОАО «Роснано».
В 2020 году Денис Буцаев был назначен вице-губернатором Белгородской области. С 22 сентября по 18 ноября того же года исполнял обязанности главы региона — в течение 57 дней. После этого Белгородскую область возглавил Вячеслав Гладков. Господин Буцаев в свою очередь вернулся на занимаемый им ранее пост главы РЭО.
При каких обстоятельствах Денис Буцаев в первый раз покинул РЭО — в публикации «Ъ».