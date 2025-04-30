Дорожный ремонт ограничит движение в Петроградском районе и поселке Репино

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга предупредила автомобилистов об очередных дорожных ограничениях, которые вводятся с 1 мая в двух районах города — Курортном и Петроградском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

В частности, в поселке Репино Курортного района на период с 1 по 7 мая в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение транспорта по Вокзальной улице — от Зеленогорского шоссе до улицы Репина, а также по улице Репина — от Приморского шоссе до Большого проспекта.

В то же время в Петроградском районе на срок до 31 мая из-за дорожных работ водителям придется потесниться при движении по Съезжинской улице — от Кронверкского проспекта до Большого проспекта П.С., включая перекрестки, уточнили в ГАТИ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что днем в среду, 30 апреля, в центре Петербурга в связи с проведением репетиции Парада Победы на Дворцовой площади на несколько часов перекрывалось движение транспорта по Невскому проспекту.

Андрей Цедрик