Участок Невского проспекта перекроют 30 апреля из-за репетиции Парада Победы

Днем в среду, 30 апреля, в центре Петербурга ожидаются перекрытия дорожного движения в связи с проведением очередной репетиции Парада Победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга

Как напомнили в городском комитете по транспорту, на период с 14:00 до 18:30 для автомобилистов будут временно недоступны участки, непосредственно прилегающие к Дворцовой площади. В частности, перекрытым окажется участок Невского проспекта — от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта. В связи с этим изменят свои маршруты автобусы и троллейбусы.

Аналогичные ограничения на Невском проспекте будут также вводить в субботу, 3 мая, когда пройдет следующая репетиция парада.

Андрей Цедрик