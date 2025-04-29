Путин одобрил переименование волгоградского аэропорта в «Сталинград»
Президент Владимир Путин поддержал идею о присвоении волгоградскому аэропорту исторического названия «Сталинград». Так глава государства отреагировал на просьбу ветеранов Волгоградской области, которую передал на встрече губернатор региона Андрей Бочаров.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Ко мне очень часто обращаются жители Волгоградской области, Волгограда, из других регионов, и на встрече, опять же, с ветеранами эту тему тоже обсуждали: большая просьба аэропорт Гумрак (переименовать.—”Ъ”) в аэропорт Сталинград. Все просили меня обратиться к вам и поддержать предложение о переименовании аэропорта и дать ему настоящее, гордое, мужественное, героическое название»,— обратился к президенту господин Бочаров.
Губернатор Волгоградской области уточнил, что об этом просило «ветеранское сообщество, ветераны и участники СВО». «Их слово для меня закон, так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ соответствующий о присвоении аэропорту имени Сталинграда»,— заверил Владимир Путин.
Сегодня, 29 апреля, российский президент прибыл в Волгоград для участия в мероприятиях к 80-летию Победы. Туда же прилетел его белорусский коллега Александр Лукашенко. Лидеры двух стран посетили Мамаев курган и музей-панораму «Сталинградская битва». Также они провели двусторонние переговоры.
Подробности — в материале «Ъ» «Внесли свою ленту в общее дело».