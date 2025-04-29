Путин одобрил переименование волгоградского аэропорта в «Сталинград»

Президент Владимир Путин поддержал идею о присвоении волгоградскому аэропорту исторического названия «Сталинград». Так глава государства отреагировал на просьбу ветеранов Волгоградской области, которую передал на встрече губернатор региона Андрей Бочаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ко мне очень часто обращаются жители Волгоградской области, Волгограда, из других регионов, и на встрече, опять же, с ветеранами эту тему тоже обсуждали: большая просьба аэропорт Гумрак (переименовать.—”Ъ”) в аэропорт Сталинград. Все просили меня обратиться к вам и поддержать предложение о переименовании аэропорта и дать ему настоящее, гордое, мужественное, героическое название»,— обратился к президенту господин Бочаров.

Губернатор Волгоградской области уточнил, что об этом просило «ветеранское сообщество, ветераны и участники СВО». «Их слово для меня закон, так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ соответствующий о присвоении аэропорту имени Сталинграда»,— заверил Владимир Путин.

Сегодня, 29 апреля, российский президент прибыл в Волгоград для участия в мероприятиях к 80-летию Победы. Туда же прилетел его белорусский коллега Александр Лукашенко. Лидеры двух стран посетили Мамаев курган и музей-панораму «Сталинградская битва». Также они провели двусторонние переговоры.

Подробности — в материале «Ъ» «Внесли свою ленту в общее дело».