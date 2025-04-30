OpenAI отменила последнее обновление ChatGPT из-за жалоб на излишнюю лесть

Американская компания OpenAI, занимающаяся разработкой чат-бота на искусственном интеллекте, заявила, что откатит последнее обновление ChatGPT4-o из-за жалоб пользователей на излишнюю лесть.

Изменения, внесенные в приложение на прошлой неделе, по словам разработчика, были направлены на перестройку базовой модели в сторону большей эффективности и интуитивной настройки при выполнении различных задач. Однако в результате ответы GPT-4o стали «излишне поддерживающими, но неискренними», сообщает OpenAI в своем пресс-релизе.

Исходя из обратной связи от пользователей, в компании решили, что лестное поведение ChatGPT может быть некомфортным, тревожным и вызывать стресс. В OpenAI пообещали усовершенствовать методы обучения искусственного интеллекта, чтобы увести модель от подхалимства. Аудитории пообещали больше свободы в настройке индивидуальных параметров их чат-бота.