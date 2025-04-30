Металлы слушают Трампа

Цены на основные промышленные цветные металлы показали значительный рост за семь дней с 23 по 29 апреля. Однако 30 апреля они обвалились. Ценообразование на цветные промышленные металлы сейчас определяется скорее ситуационными, чем фундаментальными факторами, признают эксперты. Они прогнозируют, что такие колебания в среднесрочной перспективе будут происходить еще не раз. Наибольшую волатильность будет показывать стоимость меди, а цены на никель будут стабильно стагнировать из-за глобального перепроизводства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Цены на основные промышленные цветные металлы показали значительный рост за прошедшую неделю. По данным Лондонской биржи металлов (LME), цены на медь, алюминий и цинк выросли за семь дней с 23 по 29 апреля на 1,82%, 2,99% и 2,3% соответственно. При этом цены на никель показали за тот же период стагнацию — минус 0,38%.

Цены на металлы росли в связи с тем, что в условиях неопределенности страны и компании пополняли запасы — например, в Европе и Индии, стараясь зафиксировать количество металла по текущей цене.

Кроме того, ситуация отражает общий рост спроса на эти металлы в высокотехнологичных отраслях, поясняет исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко.

Однако 30 апреля цены на все эти металлы обвалились. За день медь подешевела на 3,24%, до $9,125 тыс. за тонну, по данным LME на 15:30, алюминий — на 1,98%, до $2,41 тыс. за тонну, никель — на 1,57%, до $15,38 тыс. за тонну, цинк — на 0,84%, до $2,59 тыс. за тонну.

Ценообразование на цветные промышленные металлы сейчас определяется скорее ситуационными, чем фундаментальными факторами, признают эксперты, отмечая, что такие колебания будут наблюдаться на рынке еще не раз в среднесрочной перспективе, но радикального падения цен ждать не стоит.

«Фундаментально цены на цветные металлы определяются спросом и предложением, и здесь видно давление на цены в связи с ожиданием замедления мировой экономики,— объясняет управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.— Но эти фундаментальные слабости частично компенсируются ослаблением доллара против мировых валют. Поэтому фундаментально, в случае реализации рисков фрагментации мировой экономики эти металлы будут умеренно дешеветь, но каких-то резких скачков цен вниз мы не ожидаем. Цены находятся в ситуации умеренной стагнации. Ситуационно мы видим, что трейдеры нервничают из-за последних шагов администрации Трампа, где любое потепление вызывает отскок цен вверх и наоборот».

Выравнивание ситуации с пошлинами, полагает господин Гришунин, снизит влияние ситуационного фактора и приведет цены ближе к фундаментальным значениям.

Например, отмечает эксперт, фундаментально цена на медь может снизиться до $8,2–8,5 тыс., если ее потребление в Китае будет сокращаться.

Примечательно, что стоимость меди показала сегодня наиболее заметное падение. Это объясняется тем, что тарифы в отношении этого металла пока официально не введены и только обсуждаются и мировой рынок готовится к реализации разных сценариев. Кроме того, рынок меди в большей степени, чем от США, зависит от Китая.

США пока не ввели пошлины на импорт меди, но рассматривают такую возможность. «Перед объявлением масштабных тарифов (в начале апреля, см. “Ъ” от 7 апреля и 30 марта) медь росла быстрее алюминия и никеля, поскольку, учитывая риск возможных будущих тарифов, покупатели из США увеличили спрос на медь, стараясь ее переместить на склады внутри страны до того, как тарифы будут объявлены,— описывает ситуацию главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК "Росгосстрах Жизнь" Михаил Шульгин.— Затем в начале апреля Белый дом обнародовал масштабный список пошлин против широкого круга стран. Рынок посчитал, что такие заградительные барьеры могут привести к глобальной рецессии. А значит, вырос риск ослабления спроса на все сырьевые товары, включая медь. Цена меди на LME в апреле упала краткосрочно ниже $8,5 тыс. за тонну — до минимума за 12 месяцев. Китайские покупатели посчитали такие цены привлекательными для покупки, резко повысили спрос, что позволило ценам на медь быстро восстановиться, так как Китай — крупнейший потребитель и производитель меди».

И в апреле именно китайский рынок определял динамику цен на медь. Запасы меди на Шанхайской бирже за неделю до 25 апреля сократились на 54,9 тыс. тонн — это максимальное недельное снижение запасов с 2003 года (с момента начала ведения такой статистики).

Общий объем запасов сократился до 116,8 тыс. тонн, что является минимумом с января. Премия Яньшань — один из ключевых индикаторов состояния рынка меди в Китае (это премия к биржевой цене, которую китайский покупатель готов доплатить за медь, чтобы забрать ее с портового склада в Яньшане) — выросла до максимума с декабря 2003 года и составила $93 за тонну. Премия начала резко расти с середины марта, до объявления тарифов в отношении Китая, но продолжила рост и в апреле. В связи с дефицитом медного концентрата и дорогого лома ценовая конъюнктура рынка меди выглядит лучше, чем у других металлов. Отсюда и такая волатильность цен на медь, заключает господин Шульгин.

Что касается никеля, то цена на этот металл находится в негативном тренде с редкими колебаниями с конца 2022 года. «История "медвежьего" тренда в этом металле связана с его глобальным перепроизводством, с тех пор как из-за технологии выщелачивания под высоким давлением (HPAL) Индонезия благодаря инвестициям и технологиям из Китая научилась из низкосортного никеля делать металл класса 1,— объясняет Михаил Шульгин.— Однако при текущих ценах, на наш взгляд, в производстве HPAL высокосортного никеля исчезла экономика. При цене на LME ниже $15 тыс. за тонну рентабельность более 65% HPAL-производителей является отрицательной. При этом правительство Индонезии также борется с перепроизводством — в частности, повышает роялти на добычу полезных ископаемых. И в апреле ставка роялти для никелевых руд (за исключением наименее бедных, с низким содержанием никеля в руде) повышена до 14–19% от базовой цены, устанавливаемой властями Индонезии». Цены на никель достигли своего дна, но и начала восходящего тренда ждать не стоит, говорит эксперт.

Полина Трифонова