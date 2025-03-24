Китай запасается металлами

По итогам первых двух месяцев этого года Китай увеличил импорт ряда цветных металлов из РФ: закупки никеля, меди и изделий из них выросли в разы, алюминия — почти на 30%. Аналитики указывают на стремление КНР пополнить запасы основных промышленных металлов на фоне усиления геополитической напряженности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Китай резко увеличил закупки ряда цветных металлов из России по итогам января—февраля 2025 года, следует из таможенных данных КНР. Так, поставки меди и изделий из нее год к году выросли почти в 1,5 раза, до $711,77 млн, никеля — в 2,8 раза, до $233,38 млн, алюминия — на 29,5%, до $895,95 млн. Исходя из текущих котировок на Лондонской бирже металлов (LME) объемы поставок можно оценить примерно в 72 тыс. тонн, 14,5 тыс. тонн и 340 тыс. тонн соответственно.

Импорт палладия из России в Китай за этот период снизился в 2,4 раза, до $66 млн, платины — почти в три раза, до $80,3 млн. По текущим ценам LBMA, которые приводит портал InvestFunds, это соответствует 68,9 тыс. унций и около 82,3 тыс. унций.

По итогам 2024 года, сообщал РБК, РФ сократила поставки металлов платиновой группы в Китай на 52,1% год к году, до $900,2 млн. Поставки меди снизились на 6,4%, до $3,01 млрд. Экспорт никеля увеличился в натуральном выражении на 28%, до 67,6 тыс. тонн, но сократился в денежном выражении на 7%, до $1 млрд. Поставки первичного алюминия увеличились на 25%, до $3,54 млрд (1,22 млн тонн).

Начальник аналитического отдела «Риком-Траст» Олег Абелев объясняет рост поставок в 2025 году наращиванием Китаем стратегических запасов цветных металлов для обеспечения стабильности промышленности, а также ростом спроса на инфраструктурные проекты. Главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин напоминает, что о планах Китая увеличить стратегические запасы основных промышленных металлов в период усиления геополитической напряженности сообщали источники Bloomberg. Активизация поставок меди в начале этого года может быть связана и с ростом мировых цен на фоне ожиданий роста потребления в Китае и перенаправления части поставок в США до введения повышенных пошлин, добавляет он. Так, трехмесячный фьючерс на медь на LME с начала года по 21 марта подорожал на 12,4%, до $9,8 тыс. за тонну.

Главный аналитик центра инвестиционной аналитики «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин поясняет, что рынком до сих пор обыгрывается февральское поручение президента США Дональда Трампа Минторгу США расследовать ситуацию с импортом меди, что может стать предпосылкой введения пошлин. При этом, добавляет он, в Китае сезон промышленной активности, а крупнейшие медеплавильные предприятия страны начали техобслуживание, поскольку их рентабельность проседает из-за дефицита медного концентрата. Сокращение производства в КНР, где избыток медеплавильных мощностей — если не фактор для роста, то фактор поддержки ценовой конъюнктуры, говорит аналитик.

По словам Бориса Копейкина, потребление алюминия в Китае на фоне ожидания роста экономики примерно на 5% в этом году может увеличиться минимум на 2%. «И поставки из России в Китай по итогам года, вероятно, удастся нарастить на фоне растущего спроса в промышленности, высокой загрузки внутренних мощностей и вероятных сложностей с производством гидроэлектроэнергии в Китае в летний период из-за возможного недостатка осадков, как это уже бывало в предыдущие годы»,— говорит он. «Русал», крупнейший производитель алюминия вне Китая, отмечал в отчетности, что мощности по производству алюминия в КНР достигли потолка в 45 млн тонн и дальнейший рост будет ограниченным. А спрос на металл автопрома — основного потребителя алюминия — в 2024 году продолжил расти на фоне дальнейшего распространения электромобилей, и значительная часть роста этого рынка приходится на Китай, сообщала компания.

Главный стратег УК «Вектор Капитал» Максим Худалов говорит, что рынок платиноидов может поддержать явный возврат интереса к производству автомобилей с ДВС, но о том, чтобы кто-то начал увеличивать производство автомобилей с ДВС, информации нет. «Норникель» — крупнейший в мире производитель палладия — в отчете также указывал на негативное влияние ситуации на рынке автомобилей с ДВС для спроса на палладий. Но, указывали в компании, эффект может быть компенсирован более активным внедрением гибридов, замещением платины палладием в автомобильных катализаторах, а также ростом использования металла в электронике и химическом секторе.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова