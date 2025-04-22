Краснодарское УФАС выявило 510 нарушений в сфере госзакупок в 2024 году

Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю признало обоснованными 510 из 1,3 тыс. поступивших жалоб на нарушения в сфере госзакупок в 2024 году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

За год антимонопольный орган выдал 376 постановлений о привлечении к административной ответственности. Основная часть из них связана с нарушениями Закона о контрактной системе при описании объекта закупки.

Постановления о привлечении к административной ответственности были вынесены по следующим статьям КоАП РФ: за нарушение выбора способа проведения закупки/дробление (83), за нарушения при проведении процедур закупок, включая неправомерный допуск/отклонение участников (118), за нарушения при размещении информации об исполнении контракта (106), за нарушения при исполнении контракта (18), за нарушения сроков оплаты по контракту (50), за несвоевременное направление информации в контрольный орган (1).

В рамках внеплановых проверок специалисты Краснодарского УФАС провели 655 мероприятий согласно ст. 99 44-ФЗ («О контрактной системе») и выдали 21 предписание.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что ущерб от экономических преступлений на Кубани в первом квартале 2025 года достиг 1,4 млрд руб., что на 200 млн руб. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Нурий Бзасежев