Сменился директор Рыбинского музея-заповедника

Директор Рыбинского музея-заповедника Сергей Черкалин покидает свой пост. Информацию об этом «Ъ-Ярославль» подтвердили в министерстве культуры Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рыбинский музей-заповедник

Фото: Зоя Голицына Рыбинский музей-заповедник

Фото: Зоя Голицына

30 апреля у Сергея Черкалина последний рабочий день. Исполнять обязанности руководителя будет заместитель директора Оксана Гожалимова. Как сообщил «Ъ-Ярославль» знакомый с ситуацией источник, 30 апреля у господина Черкалина закончился контракт, продлевать который учредитель музея в лице министерства культуры региона не стал.

Сергей Черкалин руководил Рыбинским музеем-заповедником 33 года, он пришел на этот пост в 1992 году. Сейчас ему 64 года.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в марте сменился директор Ярославского музея-заповедника, с его директором Натальей Левицкой минкульт расторг контракт по решению учредителя.

Антон Голицын