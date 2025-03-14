Директор ярославского музея-заповедника покидает свой пост

Директор Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Наталья Левицкая покидает свой пост. Информацию об этом «Ъ-Ярославль» подтвердили в министерстве культуры Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Левицкая

Фото: Яркипедия, фото Сергея Белякова Наталья Левицкая

Фото: Яркипедия, фото Сергея Белякова

Госпожа Левицкая, возглавлявшая музей с 2011 года, написала заявление об увольнении. Как сообщили «Ъ-Ярославль» источники в музее, сегодня им объявили, что учреждение может возглавить директор Ярославского художественного музея (ЯХМ) Алла Хатюхина, которая сохранит и пост директора ЯХМ. Эту информацию в министерстве «Ъ-Ярославль» не подтвердили и не опровергли. Учредителем обоих музеев выступает министерство культуры региона. Там сообщили, что статус учреждений культуры не изменится.

«Объединения музеев как юридических лиц не будет»,— сказали «Ъ-Ярославль» в министерстве культуры Ярославской области.

Как сообщал «Ъ-Ярославль», 13 марта на пресс-конференции губернатор Михаил Евраев сказал, что оптимизация управленческого аппарата может пройти во всех отраслях, где это необходимо. В частности, будут объединены ярославские Театр кукол и Театр юного зрителя, что позволит поднять зарплату актерам.

Антон Голицын