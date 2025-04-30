Дональд Трамп отпраздновал 100 дней президентства фирменным танцем

Президент США Дональд Трамп провел 29 апреля митинг в Мичигане в честь 100 дней пребывания у власти. Закончил он его «победным танцем Трампа», поблагодарив сторонников за поддержку. Господин Трамп показал свои фирменные движения — неритмичные, угловатые, сопровождаемые ударами кулаков по воздуху и покачиванием бедрами — под песню YMCA американской танцевальной группы Village People. Впервые он исполнил его во время предвыборной кампании в 2020 году, после чего танец стал вирусным и превратился в мем.

На митинге Дональд Трамп назвал свои первые 100 дней президентства «самыми успешными в истории страны». По его словам, за 100 дней ему и его администрации удалось осуществить «глубокие изменения в Вашингтоне почти за 100 лет».

Тем временем рейтинги господина Трампа снижаются. Исследование YouGov/CBS показало: к завершению первых 100 дней рейтинг президента США упал до 45%. 55% избирателей сейчас негативно отзываются о деятельности главы государства. По опросам CNN, ситуация для Дональда Трампа еще хуже: его поддерживают лишь 41% респондентов. Это это ниже, чем у любого другого лидера США к тому же моменту за последние 70 лет.

Подробнее о достижениях и конфликтах Дональда Трампа за 100 дней — в материале «Ъ» «Трампический шторм».