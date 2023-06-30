С китайской «автоматикой» разобрались по-русски

Следователи СКР по делу об особо крупном мошенничестве с субсидиями Минпромторга задержали генерального директора концерна «Автоматика» (входит в «Ростех») Андрея Моторко и его подчиненного — начальника НИО-3 Александра Нестерова. По версии следствия, они похитили около 300 млн руб., выделенных на создание антенных систем. Вместо оригинальной разработки заказчик получил образец из китайских составляющих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Моторко

Фото: Концерн «Автоматика» Андрей Моторко

Фото: Концерн «Автоматика»

Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве после обысков задержали гендиректора АО «Концерн "Автоматика"» Андрея Моторко и его подчиненного Александра Нестерова. Обоим инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, с 2021 по 2024 год в рамках реализации проекта «Создание линейки антенных систем станций спутниковой связи» Минпромторг выделил субсидию в размере более 400 млн руб. Антенные системы предполагалось использовать для связи, установленной в том числе в автотранспорте.

На разработку и создание образца было потрачено 300 млн руб. Однако проверка, проведенная министерством, показала, что конструкция не соответствует заявленным к ней требованиям.

В изготовлении использовались сделанные в КНР детали, хотя комплекс планировали собрать из отечественных образцов. Представители министерства обратились в СКР.

Вначале в следственном ведомстве возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц, а после обысков, проведенных в четверг, в ГСУ СКР определились с основными фигурантами. Главным из них стал выходец из военных Андрей Моторко. Его и второго обвиняемого следствие попросило арестовать в Пресненском райсуде до 27 августа.

Николай Сергеев