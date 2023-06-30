С китайской «автоматикой» разобрались по-русски

Следователи СКР по делу об особо крупном мошенничестве с субсидиями Минпромторга задержали генерального директора концерна «Автоматика» (входит в «Ростех») Андрея Моторко и его подчиненного — начальника НИО-3 Александра Нестерова. По версии следствия, они похитили около 300 млн руб., выделенных на создание антенных систем. Вместо оригинальной разработки заказчик получил образец из китайских составляющих.
Андрей Моторко
Фото: Концерн «Автоматика»
Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве после обысков задержали гендиректора АО «Концерн "Автоматика"» Андрея Моторко и его подчиненного Александра Нестерова. Обоим инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, с 2021 по 2024 год в рамках реализации проекта «Создание линейки антенных систем станций спутниковой связи» Минпромторг выделил субсидию в размере более 400 млн руб. Антенные системы предполагалось использовать для связи, установленной в том числе в автотранспорте.
На разработку и создание образца было потрачено 300 млн руб. Однако проверка, проведенная министерством, показала, что конструкция не соответствует заявленным к ней требованиям.
В изготовлении использовались сделанные в КНР детали, хотя комплекс планировали собрать из отечественных образцов. Представители министерства обратились в СКР.
Вначале в следственном ведомстве возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц, а после обысков, проведенных в четверг, в ГСУ СКР определились с основными фигурантами. Главным из них стал выходец из военных Андрей Моторко. Его и второго обвиняемого следствие попросило арестовать в Пресненском райсуде до 27 августа.