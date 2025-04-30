За ночь сбили 34 БПЛА над пятью российскими регионами

В течение прошедшей ночи средствами ПВО перехвачено и уничтожено 15 украинских беспилотников самолетного типа над территорией Курской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще восемь БПЛА сбито над Брянской областью, семь — над Орловской областью, три — над Владимирской, один — над Белгородской областью.

В результате обстрела пригорода Рыльска в Курской области пострадали три человека, также получили повреждения три двухэтажных дома и здание детского сада. В Муроме Владимирской области после падения БПЛА загорелся склад, обошлось без жертв. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений нет. Власти Белгородской области пока никак не комментировали ночную атаку.