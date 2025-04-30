В Муроме в результате падения БПЛА загорелся склад

В Муроме загорелось складское помещение. Возгорание локализовали на площади 720 кв. м, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. По его словам, причиной пожара стало падение беспилотника.

Он рассказал, что средствами РЭБ было подавлено несколько БПЛА. «Беспилотная техника повредила 2 строения: в одном, как ранее говорилось, произошел пожар, он локализован. Второе пострадало незначительно»,— написал господин Авдеев в Telegram.

По предварительным данным, жертв нет, открытое горение ликвидировано. В тушении огня задействовано 45 сотрудников МЧС и 14 единиц техники.