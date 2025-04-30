Двое мужчин и девушка пострадали в результате атаки БЛПА на Курскую область

Три человека пострадали в результате атаки БПЛА по пригороду Рыльска в Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Сообщается, что повреждения получили три двухэтажных дома, один частный дом, а также здание детского сада.

Как уточнил губернатор, после взрыва, 45-летнего мужчину и 21-летнюю девушку задело осколками разбитых стекол, у них диагностированы резано-ушибленные раны головы, рук и ног. Сейчас они находятся в Рыльской больнице. Еще один пострадавший 50-летний мужчина от госпитализации отказался, врачи обработали у него резаные раны руки и ноги.

Господин Хинштейн добавил, что завтра специалисты оценят масштаб повреждений объектов и приступят к их устранению.