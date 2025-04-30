Трамп заявил, что благодаря ему Путин готов прекратить боевые действия

Президент США Дональд Трамп в интервью ABC заявил, что президент России Владимир Путин готов прекратить боевые действия на Украине благодаря Дональду Трампу. По его словам, конфликт между Россией и Украиной начался из-за президентства Джо Байдена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

При этом господин Трамп не исключил того, что в вопросе заключения мира Владимир Путин якобы может «немного морочить ему голову». «Он мог бы морочить мне голову немного. Я бы сказал, что он хотел бы остановить войну. …Если бы не я, я думаю, он бы хотел захватить всю страну»,– сказал президент США.

Ранее Владимир Путин объявил, что российская армия прекратит боевые действия в дни 80-летия Победы: с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 мск с 10 на 11 мая. После этого Дональд Трамп вновь призвал Украину и Россию сесть за стол переговоров, а госсекретарь США Марко Рубио пригрозил выходом Соединенных Штатов из переговоров, если страны не достигнут прогресса.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ему твердят, и он твердеет».

Алексей Чернышев, Владивосток